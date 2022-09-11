Асфальт провалился на улице Дзержинского в Хабаровске

Очередной крупный провал асфальта произошел в Хабаровске. 11 сентября огромная дыра в дорожном покрытии появилась на улице Дзержинского.
Сейчас затруднен проезд из-за этого от улицы Муравьева-Амурского к Уссурийскому бульвару. Выехавшие на место сотрудники спецслужб загородили опасный участок.
Между тем, это второй подобный инцидент за сутки в городе. Утром 10 сентября на Павла Морозова образовалась очередная яма. Грунт под асфальтом размыло, из-за чего дорожное покрытие рухнуло под весом проезжающей легковушки. Из-за этого иномарка застряла на дороге.
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