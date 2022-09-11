У пожилой женщины в Магадане мошенники похитили с карты крупную сумму денег

В пожилой женщины в Магадане мошенники похитили с карты крупную сумму денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередной случай мошенничества в Магаданской области. Жительница столицы региона лишилась 225 тысяч рублей. Пенсионерка попалась на удочку аферистов. Об этом сообщили в областном МВД.

- Женщина рассказала, что на номер ее телефона позвонил неизвестный, который представился сотрудником финансового учреждения. Звонивший сообщил пенсионерке, что кто-то взломал ее банковское мобильное приложение, а для того чтобы обезопасить денежных средства, находящиеся на счете, его нужно перезапустить, - рассказали в ведомстве.

Дальше, как это обычно и бывает, свою жертву аферист попросил продиктовать телефонный код. И все, дело сделано. Деньги исчезли со счета.

Следователем возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция – лишение свободы на срок до шести лет.

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