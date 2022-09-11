Жесткое ДТП на Павла Морозова: одна иномарка перевернулась, вторая разбита

О пострадавших информации нет. Фото: стоп-кадр Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

В Хабаровске произошло серьезное ДТП. На улице Павла Морозова столкнулись две иномарки. Об этом сообщил очевидец «КП»-Хабаровск».

Авария случилась неподалеку от автомобильного центра «Лексус-Хабаровск». Сейчас движение в том районе затруднено. — Одна отлетела на встречную полосу, лежит вся разбитая, перевернутая, а вторая лишилась бампера, и у нее еще много вмятин, — рассказала очевидица Александра. По словам девушки, было плохо видно, но возможно, еще две машины зацепило от удара. Причины ДТП пока не выяснены. О пострадавших информации нет. Движение на этом участке затруднено.

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