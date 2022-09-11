День танкиста отметили в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае отметили День танкиста. Военным вручил благодарности за добросовестное выполнение воинского долга глава Хабаровского муниципального района Александр Яц. Об этом сообщили в правительстве региона.

Кроме того у жителей района появилась уникальная возможность посетить воинскую часть, познакомиться с бытом и работой воинов, а также посмотреть образцы военной техники и вооружения.

— Главная наша задача – это увековечить память погибших и пропавших без вести солдат гражданской войны. А вторая по важности – находить артефакты, чтобы впоследствии отдать их родственникам, если это какая-то именная личная вещь, либо отдать в музей, – рассказал представитель поискового отряда Данила Ковшов.

Помимо этого в праздничный день военные, чиновники и простые жители почтили память погибших бойцов. К их памятнику были возложены цветы.

Также было отмечено, что сейчас российские танкисты выполняют одну из самых важных задач на территории Украины — защищают мирных жителей в ходе спецоперации.

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