Погода в Хабаровске 12 сентября 2022: прогноз сегодня на день

Погода в Хабаровске будет теплой 12 сентября
Фото: Олег ЗОЛОТО
Сегодня синоптики прогнозируют хорошую погоду в Хабаровске. Вероятность дождя низкая. 12 сентября весь день будет солнечно, а ветер достигнет скорости до 3-10 метров в секунду.
- В понедельник опасные метеоявления не ожидаются. Ночью температура будет держаться на отметке +13, а днем поднимется до 23-25 градусов, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
В центральных и северных районах Хабаровского края возможны кратковременные дожди. На территории региона температура днем будет держаться на отметке 25-27 градусов. Только на севере столбик термометра покажет не выше +17.
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