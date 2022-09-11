Погода в Хабаровске 12 сентября 2022: прогноз сегодня на день

Погода в Хабаровске будет теплой 12 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня синоптики прогнозируют хорошую погоду в Хабаровске. Вероятность дождя низкая. 12 сентября весь день будет солнечно, а ветер достигнет скорости до 3-10 метров в секунду.

- В понедельник опасные метеоявления не ожидаются. Ночью температура будет держаться на отметке +13, а днем поднимется до 23-25 градусов, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В центральных и северных районах Хабаровского края возможны кратковременные дожди. На территории региона температура днем будет держаться на отметке 25-27 градусов. Только на севере столбик термометра покажет не выше +17.

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