Вырубка деревьев началась в хабаровском парке «Динамо» Фото: Олег УКЛАДОВ

Хабаровчане возмутились вырубкой деревьев в парке «Динамо», свидетелями которой они стали в минувшие выходные. Рабочие валили стволы, распиливали их на части и сразу грузили в машину.

В начале лета жителей города предупреждали о планах провести санитарную обработку зоны отдыха. Сухие деревья и ветки должны были утилизировать до конца августа, но сроки сдвинулись из-за дождливой погоды. Сейчас рабочие приступили к активной очистке территории.

Представители парка отметили, что рубка проводится ежегодно. На месте утилизированных деревьев высаживают молодые саженцы. Сухие стволы убирают не только на территории мест отдыха, но и по всему городу.

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