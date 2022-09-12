Вырубка деревьев началась в хабаровском парке «Динамо»
Фото: Олег УКЛАДОВ
Хабаровчане возмутились вырубкой деревьев в парке «Динамо», свидетелями которой они стали в минувшие выходные. Рабочие валили стволы, распиливали их на части и сразу грузили в машину.
В начале лета жителей города предупреждали о планах провести санитарную обработку зоны отдыха. Сухие деревья и ветки должны были утилизировать до конца августа, но сроки сдвинулись из-за дождливой погоды. Сейчас рабочие приступили к активной очистке территории.
Представители парка отметили, что рубка проводится ежегодно. На месте утилизированных деревьев высаживают молодые саженцы. Сухие стволы убирают не только на территории мест отдыха, но и по всему городу.
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