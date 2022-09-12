Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 сентября 2022 22:27

Вырубка деревьев началась в хабаровском парке «Динамо»

Санитарные работы провели на выходных
Александра ЯВИЩЕНКО
Вырубка деревьев началась в хабаровском парке «Динамо»

Вырубка деревьев началась в хабаровском парке «Динамо»

Фото: Олег УКЛАДОВ

Хабаровчане возмутились вырубкой деревьев в парке «Динамо», свидетелями которой они стали в минувшие выходные. Рабочие валили стволы, распиливали их на части и сразу грузили в машину.

В начале лета жителей города предупреждали о планах провести санитарную обработку зоны отдыха. Сухие деревья и ветки должны были утилизировать до конца августа, но сроки сдвинулись из-за дождливой погоды. Сейчас рабочие приступили к активной очистке территории.

Представители парка отметили, что рубка проводится ежегодно. На месте утилизированных деревьев высаживают молодые саженцы. Сухие стволы убирают не только на территории мест отдыха, но и по всему городу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.