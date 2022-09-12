Хабаровчане выбрали двух депутатов в городскую Думу
Фото: Администрация Хабаровска
В эти выходные в Хабаровске прошли выборы в городскую думу. По результатам голосования были определены новые депутаты по двум одномандатным округам. Теперь они будут помогать жителям в решении вопросов и обращений избирателей.
- По округу №30 победил Андрей Белоглазов, кандидат от партии «Единая Россия». На округе №31 победу одержал Иван Рыбин из ЛДПР, - рассказали в мэрии Хабаровска.
Явка избирателей на двух округах за 10 и 11 сентября составила 11,46%. В администрации города депутатам гордумы пожелали продуктивной работы на новой должности.
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