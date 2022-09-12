Администрация Хабаровска огласила итоги социально-экономического развития города за 2022 год

Администрация Хабаровска огласила итоги социально-экономического развития за 2022 год Фото: Администрация Хабаровска

На аппаратном совещании в понедельник представители администрации подвели итоги социально-экономического развития города с января по август 2022 года. Оценивались основные показатели в сравнении с аналогичным периодом 2021 года:

- объем инвестиций увеличился на пять процентов до 68 миллиардов рублей;

- промышленное производство выросло до 117%;

- развитие сферы общепита привело к росту оборота до 105%.

Оборот крупных и средних предприятий составил 473,1 миллиарда рублей.

- Сейчас в Хабаровске зарегистрировано 31,6 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Только за последний месяц их число выросло на 353 единицы, - рассказали в администрации Хабаровска.

По состоянию на конец августа уровень безработицы в краевой столице составил 0,34%.

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