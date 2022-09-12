Горячую воду отключили в Хабаровске 12 сентября Фото: Евгения ГУСЕВА

Хабаровские «Тепловые сети» начали испытания системы отопления и горячего водоснабжения (ГВС - прим. ред.) на тепломагистралях ТМ-31, 32, 33, и 34 зоны ТЭЦ-3 и в Волочаевском городке. Несколько дней жителям придется обходиться без привычных благ.

- Тепло в трубах пропадет с 12 по 18 сентября в домах на Подгаева, - рассказали в «Дальневосточной генерирующей компании».

С 12 по 16 сентября ГВС будет отсутствовать в районах:

- Краснофлотском и Кировском в границах Амурского бульвара, улиц Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской;

- Железнодорожном, кроме домов на улицах Аэродромной, Геодезической, Целинной, Промывочной, Шмаковской, Костромской, ДОСов и района «Хабаровск-2»;

- Центральном в границах Ленина (нечетная сторона) - Ленинградской - Дикопольцева - Карла Маркса - Амурского бульвара - Гоголя - Некрасова.

Напомним, что во время проверки вода в трубы будет подаваться под повышенным давлением. Это позволяет найти слабые места в системе отопления и водоснабжения. Если в пределах подъезда или квартиры будут обнаружены повреждения, нужно позвонить в диспетчерскую службу по номеру 8 (4212) 36-35-16.

Ранее «Комсомолка» публиковала полный график отключений горячей воды в сентябре в Хабаровске.

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