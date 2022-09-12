Продавцы торгуют нелегальной кетой в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С началом лососевой путины в Хабаровске начали торговать нелегальной рыбой. На улицах появились стихийные рынки, где торговцы предлагают купить кету по цене от 250 рублей за килограмм. Так как замороженная рыба в супермаркетах продается дороже, хабаровчане охотно закупаются дешевыми морепродуктами. Отметим, что в прошлом году цена на красную рыбу в Хабаровске была на порядок выше.

Путина в этом году будет длиться приблизительно до 15 октября. Рыбопромышленники предложили закрыть лиман и почти весь Амур для добычи красной рыбы, чтобы предотвратить сокращение ее популяции.

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