Не разминулись: две легковушки столкнулись рядом с музыкальным театром в Хабаровске

Утро в Хабаровске началось с аварии в центре города
Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ
Утром, когда хабаровчане едут на работу, две легковушки устроили аварию в центе города. ДТП случилось на Карла Маркса, недалеко от Краевого музыкального театра. Не поделив дорогу, иномарки столкнулись лоб в лоб. Участников дорожного движения спасло то, что автомобили ехали с относительно невысокой скоростью, иначе последствия аварии могли бы быть куда хуже.
- Машины помяло, конечно, но не сильно. На место уже приехали сотрудники ГИБДД, сейчас разбираются с обстоятельствами аварии, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл, очевидец ДТП.
Информации о пострадавших нет. Проезд по Карла Маркса временно затруднен.
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