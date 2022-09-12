В Хабаровском крае пять школ будут построены с помощью инвесторов Фото: Администрация Хабаровска

На Дальнем Востоке развивается государственно-частное партнерство, в рамках которого в Хабаровском крае будет построено пять школ. Первым будет учреждение в микрорайоне «Строитель». Эта школа на 1,1 тысячи мест откроется уже в 2023 году. В окрестностях уже есть школа, но она принимает детей в две смены. Мест в учреждении не хватает. Район активно застраивается, поэтому здесь остро стоит вопрос развития социальной инфраструктуры.

Другие образовательные учреждения будут построены в Комсомольске, поселке Корфовский и еще две школы в Хабаровске: на пересечении Демьяна Бедного и Краснодарской, в микрорайоне «Ореховая Сопка».

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