Уникальный исторический сериал «Союз Спасения. Время гнева» жители Хабаровского края увидят на KION

«Союз Спасения. Время гнева» - история, основанная на реальных событиях. Действие начинается в апреле 1814 года, когда русские офицеры в Париже празднуют победу над Наполеоном, а заканчивается в июле 1826 года - в Санкт-Петербурге, у стен Петропавловской крепости. Главные герои - представители молодой военной элиты, которые, вернувшись из заграничного похода, желают решительно изменить порядок жизни в стране.

Масштабная историческая драма «Союз Спасения. Время гнева» - это приквел и сиквел «Союза Спасения» в одном проекте. В сериал частично вошли материалы фильма, снятого режиссером Андреем Кравчуком («Итальянец», «Адмирал») в 2018 году. Взрыв эмоций, сопровождавший выход фильма в прокат, подтвердил интуицию создателей, что речь идет о непрошедшем прошлом, и оно ждет продолжения. Специально для сериала «Союз Спасения. Время гнева» в 2020-2021 годах режиссерами Никитой Высоцким и Ильей Лебедевым были сняты абсолютно новые эпизоды.

«Союз Спасения. Время гнева» - проект редкого для отечественной исторической драмы масштаба. Соответствие эпохе находит свое отражение как в декорациях, так и в костюмах главных героев и актеров массовых сцен. Конец Александровской эпохи. «Золотой век» русской культуры. Мир «Горя от ума» и последних глав «Евгения Онегина» - время действия проекта.

Художники по костюму Екатерина Шапкайц и Дмитрий Андреев мастерски воссоздали наряды по моде времен декабристов и тонко прочувствовали драматическую направленность картины.

Масштаб проекта передается с помощью уникальных декораций: локации, представленные в сериале, воссозданы с исключительной точностью на базе реальных мест. Художник-постановщик Сергей Тырин создал живую динамичную среду, полностью погружающую зрителя в происходящее на экране.

Практически весь проект был снят в экспедиции - Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тверь, Псков, Подмосковье.

В сериале более ста персонажей. Около трех тысяч человек приняли участие в создании массовых сцен. Особенность кастинга проекта - после проб в нем снялись поклонники фильма из фандома «Союза Спасения», который возник после фильма и активно действует до сих пор.

Было сшито порядка 2 350 костюмов, не считая 100 персонажных костюмов. В целом для проекта было изготовлено более 1600 единиц постижа.

В проекте использовалась революционная для отечественной индустрии компьютерная графика с цифровой массовкой и сложными технологическими решениями: 47 полностью нарисованных кадров и 138 хромакейных кадра, где Санкт-Петербург времен декабристов восстановлен в полном соответствии с сохранившимися документами эпохи.

Роли в сериале «Союз Спасения. Время гнева» исполнили актеры Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Антон Шагин, Иван Колесников, Иван Янковский, Александр Домогаров, Софья Эрнст, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Петренко, Александр Устюгов, Сергей Безруков, Роман Мадянов, Ксения Кутепова, Алексей Гуськов, Тихон Жизневский, Юрий Чурсин, Дмитрий Лысенков, Павел Баршак и многие другие российские актеры.

Режиссеры сериала - Никита Высоцкий и Илья Лебедев. Никита Высоцкий - сценарист фильмов «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Союз Спасения», совместно с Ильей Лебедевым - режиссер сериала «Безопасность» («Дирекция Кино»).