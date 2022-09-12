56-летний мужчина убил своего товарища в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Железнодорожного района утвердила обвинение в отношении местного жителя за преступление по статье «Убийство, т. е. умышленное причинение смерти другому человеку».

В июне этого года 56-летний обвиняемый распивал крепкие напитки вместе со своим другом. В процессе застолья потерпевший потребовал отдать ему сбережения, принадлежащие его товарищу. Обвиняемый отказался и в порыве злости ударил друга ножом, от чего тот скончался.

- Злоумышленник вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Уголовное дело направили в Железнодорожный суд Хабаровска для рассмотрения.

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