56-летний мужчина убил своего товарища в Хабаровске
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура Железнодорожного района утвердила обвинение в отношении местного жителя за преступление по статье «Убийство, т. е. умышленное причинение смерти другому человеку».
В июне этого года 56-летний обвиняемый распивал крепкие напитки вместе со своим другом. В процессе застолья потерпевший потребовал отдать ему сбережения, принадлежащие его товарищу. Обвиняемый отказался и в порыве злости ударил друга ножом, от чего тот скончался.
- Злоумышленник вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Уголовное дело направили в Железнодорожный суд Хабаровска для рассмотрения.
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