Россельхознадзор проверил доступную рыбу в Хабаровском крае Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

С 6 по 8 сентября краевой Россельхознадзор проконтролировали погрузку 1,1 тысячи тонн мороженой рыбы и рыбной продукции (кета, горбуша, кижуч, голец, сельдь, камбала, икра лососевая) на транспортные суда-рефрижераторы. Все образцы были добыты в Охотском районе тремя крупными рыбопромышленными предприятиями: «Дальпродуктсервис», «Иня» и «ВостокИнвест».

- Продукция соответствует требованиям Таможенного союза по показателям безопасности, результатам лабораторных исследований. На нее оформлены ветеринарные документы. Нарушений в ходе осмотра не установлено, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

С начала года специалисты исследовали больше 12 тысяч тонн морепродуктов. Часть мороженой рыбы поступила в продажу в магазины Хабаровского края в рамках соцпроекта «Доступная рыба».

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