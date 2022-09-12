Рыбаку из Хабаровского края грозит до двух лет лишения свободы за незаконную рыбалку Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В ходе проведения операции «Путина-2022» сотрудники полиции Ванинского района и ФСБ Хабаровского края обнаружили в бухте «Сторож» лодку с морепродуктами. Владельца лодки поблизости не было, сотрудники изъяли улов, рыболовную сеть и лодку.

Было установлено, что незаконную рыбалку организовал 41-летний житель Нанайского района. Мужчина приехал в районный центр навестить друга и вместе порыбачить, однако лицензии на вылов биоресурсов у него не было. Тем не менее мужчина отправился на рыбалку и выловил 26 крабов, трубача, камбалу и бычков на сумму более 240 тысяч рублей.

- В настоящее время фигурант частично возместил причиненный материальный ущерб, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На рыбака возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», максимальное наказание по которой составляет до двух лет лишения свободы. С мужчины взяли обязательство о явке на судебное заседание.

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