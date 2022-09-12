Автомобиль сбил пенсионерку в одном из дворов Хабаровска Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

10 сентября примерно в 10:00 пожилая хабаровчанка попала под колеса иномарки. 77-летняя женщина, не спеша, шла через двор, прилегающий к дому №39 по Гамарника. Сзади ехал «Ниссан Куб». Водитель не рассчитал расстояние до пешехода и наехал не пенсионерку.

- Женщину с травмами доставили в больницу. За ее состоянием следят медики, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Водителем оказался мужчина 60 лет. За руль он сел трезвым. За последние два года он имеет один неоплаченный штраф за нарушение правил дорожного движения.

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