Четыре месяца мобильной связи за 0 рублей: Tele2 запустила сеть в Хабаровском крае

Теперь жителям региона доступны все преимущества связи «по другим правилам»: быстрый мобильный интернет, качественный «голос» и уникальные услуги Tele2, которые хабаровчане могут протестировать до конца года бесплатно.

Tele2 продолжает задавать тренды на рынке телекома и в честь запуска сети в Хабаровском крае предлагает новым клиентам исключительную возможность - бесплатно тестировать связь до конца текущего года. Так хабаровчане смогут лично убедиться в высоком качестве услуг и сервиса.

Кроме звонков и быстрого мобильного интернета новым клиентам доступны инновационные продукты Tele2: клиенты могут настраивать тарифы в личном кабинете так, как удобно им самим, пользоваться переносом остатков минут и гигабайтов на следующий месяц, обменивать минуты разговоров на фильмы в онлайн-кинотеатре Wink, совершать звонки внутри сети, не расходуя пакет минут, и многие другие.

К моменту запуска скоростным интернетом и голосовой связью Tele2 обеспечены все города, крупные поселки, большинство малонаселенных пунктов и СНТ, популярные места отдыха и региональные трассы. Зона уверенного покрытия сети охватывает территорию, где проживает не менее 95% населения края. В частности, открыть для себя «другие правила» мобильной связи могут жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бикина, Вяземского, Амурска, Советской Гавани, Николаевска-на-Амуре, Ванино, Хора, Эльбана, Мухена и других населенных пунктов.

Подключиться к сети оператора можно любым удобным способом: на сайте Tele2, во флагманском салоне на Муравьева-Амурского, 31 и других фирменных салонах связи, а также в отделениях «Почты России», на крупнейших маркетплейсах страны Ozon и Wildberries, в магазинах партнеров: DNS, «M.Видео», «Эльдорадо», «Детский мир», «РБТ» и в офисах компании «РосДеньги».

Андрей Патока, генеральный директор Tele2:

- С запуском сети в Хабаровском крае Tele2 замкнула логистическую цепочку на Дальнем Востоке, охватив все стратегически важные регионы. Это очень значимое и долгожданное событие для нас. Уверен, что и для наших клиентов тоже. За Tele2 закрепилась репутация трендсеттера в телеком-отрасли. Мы бросаем вызов сложившимся рыночным порядкам, предлагая пользователям инновационные продукты и возможность выбирать действительно необходимые услуги и сервисы, отражающие стиль жизни клиентов. Я рад, что хабаровчане наконец смогут открыть для себя «другие правила» мобильной связи.

Александр Кудаев, директор хабаровского филиала Tele2:

- Мы проделали грандиозную работу по развертыванию сети в Хабаровском крае, менее чем за год построили в регионе полноценную телеком-инфраструктуру и выходим на рынок с полной уверенностью, что наши клиенты получат услуги самого высокого качества. Мы предлагаем хабаровчанам бесплатно тестировать связь, потому что не сомневаемся, что новые клиенты по достоинству оценят широкое покрытие нашей сети, быстрый мобильный интернет, устойчивую голосовую связь, уникальные решения в нише дополнительных услуг и высокое качество клиентского сервиса.