Инвестор отремонтирует спортивно-оздоровительный комплекс «Будь здоров!» в Хабаровске

Инвестор отремонтирует спортивно-оздоровительный комплекс «Будь здоров!» Фото: Администрация Хабаровска

Частный инвестор займется реконструкцией спортивно-оздоровительного комплекса «Будь здоров!», который находится на Бийской. Сейчас здание находится в плохом состоянии. Здесь предстоит выполнить масштабный капремонт: восстановить бассейн, модернизировать системы водоподготовки, отопления, электро- и водоснабжения, водоотведения и прочее.

- Взамен инвестор получит комплекс в пользование на 20 лет. Здесь планируется организовать оздоровительные занятия и тренировки для жителей города, - рассказали в администрации Хабаровска.

Занятия сделают бесплатными для детей и пенсионеров из социально незащищенных групп населения. Они смогут тренироваться не меньше 30 часов в неделю.

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