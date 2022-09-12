Сергей Кравчук пригласил хабаровчан на осенний субботник Фото: Администрация Хабаровска

Осенний субботник пройдет в Хабаровске в рамках месячника по сануборке и благоустройству города. В нем примут участие больше 30 тысяч жителей. На помощь хабаровчанам придут работники городских организаций, которые предоставят около 100 единиц спецтехники. В месячнике участвуют сотрудники администрации, коллективы предприятий, военнослужащие, ученики.

- В преддверии холодов нужно навести порядок. Уверен, что жители и коллективы подключатся к работе. Каждый может убрать территорию рядом с домом, детской или спортплощадкой, магазином или офисом, - сказал Сергей Кравчук.

Напомним, что месячник начался 5 сентября. Во время генуборки города планируют привести в порядок 17 фасадов и цоколей, 37 контейнерных площадок, отремонтировать 69 спортивных и детских площадок. Хабаровчане помогут с уборкой 39 общественных и 83 бесхозных территорий, ликвидацией 53 свалок, очисткой зданий и остановок от расклеенных объявлений.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.