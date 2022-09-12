В Хабаровском крае сформируют профессиональную женскую команду по волейболу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Дегтярев провел заседание оперативного штаба по повышению устойчивости экономики Хабаровского края в условиях санкций. На собрании он высказался о планах построить современный скейт-парк и профессиональный футбольный клуб в Хабаровском крае. Одним из вопросов, обсужденных на совещании, стали успехи спортсменов края в различных состязаниях и подготовка команд к сезону 2022/2023 годов.

- Президент нашей страны уделяет особое внимание развитию массового спорта. К 2030 году нам необходимо достичь доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, - 75%. Сейчас этот показатель около 50%, - рассказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

На сегодняшний день в крае провели 210 спортивных соревнований различного уровня, из них - девять всероссийских соревнований по семи видам спорта и три международных соревнования по трем видам спорта. Общее количество медалей, которые получили местные спортсмены с начала 2022 года - 1 535.

Губернатор отметил, что в связи с уровнем оснащенности материально-технической базы, с уровнем спортсменов, команд и тренеров Хабаровский край по праву можно считать спортивной столицей Дальнего Востока. Особое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры - строятся спортплощадки, оснащаются пространства под сдачу ГТО, появляются новые футбольные поля и спортцентры. В ближайшем будущем планируется сформировать женскую профессиональную волейбольную команду.

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