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Общество12 сентября 2022 4:04

В Хабаровском крае стартовал региональный этап конкурса премии ВОРДИ «Родительское спасибо»

Цель конкурса - привлечь внимание к реализации проектов для людей с инвалидностью
Диана КАЦКО
В Хабаровском крае стартовал региональный этап конкурса премии ВОРДИ «Родительское спасибо» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае стартовал региональный этап конкурса премии ВОРДИ «Родительское спасибо» Фото: Правительство Хабаровского края

Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями объявило о старте конкурса на присуждение премии «Родительское спасибо».

Цель конкурса - повышение заинтересованности представителей различных профессий в реализации проектов и программ для людей с инвалидностью и их семей. Также конкурс призван поощрить успешные проекты по повышению качества жизни людей с инвалидностью.

- На соискание премии могут быть выдвинуты также специалисты и руководители различных служб и ведомств, зарекомендовавшие себя внимательным и профессиональным отношением к детям с ОВЗ и инвалидностью, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Региональный этап премии проводится до 30 октября, подавать заявки можно до 20 сентября. Федеральный этап начнется после завершения регионального. Лауреаты премии со всех регионов получат награды.

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