Представители «Единой России» и ЛДПР победили на выборах в Закдуму Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

10 и 11 сентября проходили выборы в закдуму Хабаровского края. 12 сентября стали известны итоги голосования на избирательных участках. О результатах рассказал Денис Кузьменко, председатель регионального избиркома.

- Были избраны 23 главы поселений и районов, 676 депутатов по краю. По отдельным районам явка превысила 50%, - сказал Денис Кузьменко.

Победу на выборах в закдуму Хабаровского края одержали депутаты Вадим Гаруленко от «Единой России» по одномандатному избирательному округу №16 и Максим Косенко от ЛДПР по округу №17. Всего в голосовании приняли участие больше 42,5 тысячи избирателей.

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