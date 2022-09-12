101 избирательная кампания прошла в Хабаровском крае за выходные Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минувшие выходные, 10 и 11 сентября, в Хабаровском крае прошла 101 избирательная кампания. В течение двух дней жители региона выбирали депутатов Закдумы края и Хабаровской гордумы, представительных органов и глав 24 муниципальных образований.

- Я также проголосовал за одного из кандидатов в гордуму Хабаровска. Мы все заинтересованы, чтобы у власти стояли ответственные люди, способные решать вопросы и проблемы жителей, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Напомним, что в Хабаровске по округу №30 победил Андрей Белоглазов от партии «Единая Россия», а по округу №31 - Иван Рыбин из ЛДПР.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.