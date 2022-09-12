Михаил Дегтярев поручил построить комплекс для занятий экстремальным спортом в Хабаровском крае
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Михаил Дегтярев планирует построить в Хабаровском крае зону для занятий экстремальным спортом в любое время года. На данный момент такого спортивного комплекса в крае нет.
- Поручаю министерству спорта совместно с министерством строительства края представить предложения о возведении спортивного сооружения для занятий экстремальными видами спорта, - написал Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.
Губернатор Хабаровского края назвал регион единственным на Дальнем Востоке, где выступают профессиональные команды в КХЛ, ФНЛ и суперлиге по хоккею с мячом.
Также в крае появится профессиональная женская волейбольная команда.
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