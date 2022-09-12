Михаил Дегтярев поручил построить комплекс для занятий экстремальным спортом в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Михаил Дегтярев планирует построить в Хабаровском крае зону для занятий экстремальным спортом в любое время года. На данный момент такого спортивного комплекса в крае нет.

- Поручаю министерству спорта совместно с министерством строительства края представить предложения о возведении спортивного сооружения для занятий экстремальными видами спорта, - написал Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

Губернатор Хабаровского края назвал регион единственным на Дальнем Востоке, где выступают профессиональные команды в КХЛ, ФНЛ и суперлиге по хоккею с мячом.

Также в крае появится профессиональная женская волейбольная команда.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.