Никита Михалков представил спектакль «12» в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хабаровчане смогли впервые увидеть спектакль «12». Его показали дважды - 10 и 11 сентября на сцене краевого музтеатра. Одну из главных ролей исполнил Никита Михалков. Спектакль показали в краевой столице благодаря нацпроекту «Большие гастроли». В Хабаровск приехала команда в составе почти 100 участников.

Сюжет постановки разворачивался вокруг печальной истории о чеченском юноше. 12 присяжных рассуждали о виновности парня в убийстве своего отца. В спектакле поднимались жизненные вопросы, касающиеся свободы, сострадания, готовности помочь незнакомому человеку.

Никита Михалков участвовал в постановке не только как актер. Он стал режиссером-постановщиком спектакля. Вместе с ним на сцене выступили Владимир Долинский, Николай Бурляев, Сергей Степанченко, выпускники академии именитого актера и участники «Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова».

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