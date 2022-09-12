11-летний мальчик Бударин Матвей пропал в Комсомольске 11 сентября Фото: ДПСО "ЛигаСпас"

11 сентября в Комсомольске пропал 11-летний мальчик Матвей Бударин. Ребенок исчез в районе улицы Дикопольцева в воскресенье. Полиция, родители и волонтеры приступили к поискам пропавшего мальчика.

- Рост Матвея - 148 сантиметров. У него среднее телосложение, есть родинка справа над верхней губой. В момент пропажи на мальчике были синяя футболка, серые шорты, тканевые кроссовки в сеточку, - рассказали в ДПСО «ЛигаСпас».

Родители ребенка просят всех неравнодушных помочь с поисками или сообщить любую информацию о местонахождении Матвея по телефонам: +7 (914) 192-41-97 или +7 (914) 167-37-77.

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