В Хабаровском крае запустили чат-бот с информацией об образовании Фото: Правительство Хабаровского края

Министерство образования и науки Хабаровского края запустило чат-бот в Telegram. С его помощью можно оперативно получить информацию о зачислении и обучении в образовательных учреждениях края, детском отдыхе, ЕГЭ, дополнительном образовании и поддержке преподавателей.

- Чат-бот разработан совместно с Центром управления регионом Хабаровского края. Сервис поможет оперативно доносить информацию сферы образования до населения, - рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.

Чат-бот запустили в работу 12 сентября. На данный момент доступны 40 ответов на вопросы по шести разным категориям - «Детский сад и школа», «ЕГЭ», «Профессиональное образование», «Дополнительное образование», «Педагогам» и «Нацпроект «Образование». Кроме бота также существует и горячая линия, позвонив на которую, можно задать интересующий вопрос. Чат-бот будет наполняться, в нем появятся новые ответы на вопросы.

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