Синоптики прогнозируют дождь в Хабаровске 13 сентября Фото: @kravchuk_official Фото: Социальные сети

Погода в Хабаровске сегодня будет переменчивой. Ночью 13 сентября ожидается кратковременный дождь, но днем вероятность осадков будет очень низкой. Сила ветра местами будет достигать 12 метров в секунду, но большую часть вторника его скорость не превысит 6-7 метров.

- Опасные явления 13 сентября не прогнозируются. Ночью температура составит 12-13 градусов, а днем от +17 до +19, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

По информации синоптиков, небольшие дожди пройдут во всех районах Хабаровского края. Только в Верхнебуреинском районе ожидается ливень. В регионе возможны сильные порывы ветра - до 20 метров в секунду.

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