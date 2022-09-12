Юные художники раскрасили остановку «6 километр» в Железнодорожном районе Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске юные таланты преобразили еще одну остановку в Железнодорожном районе. В этот раз они перенесли эскиз Варвары Полухиной на стенки остановочного пункта «6 километр», который находится на Восточном шоссе. Рисунок отображает «Нанайские мотивы» и выполнен в морской тематике.

- Это уже вторая раскрашенная остановка в этом районе. В ее оформлении приняли участие воспитанники и педагоги Дома культуры поселка имени Горького: Ирина Канчуга, Виктория и Ксения Ковальчук, Виктория Сунфу, Мелина Полещук, Лина Боброва, Ксения Фокина, Софья Саликова, Варвара Полухина, Снежана Пряженникова, - рассказали в администрации Хабаровска.

Напомним, что в августе прошел конкурс эскизов, которые будут украшать остановки города. По результатам были определены пять победителей, рисунки которые будут украшать разные павильоны Железнодорожного района.

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