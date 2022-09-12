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Происшествия12 сентября 2022 7:06

Трамвай сошел с рельсов на улице Краснореченской в Хабаровске

Пассажиры отделались испугом
Александра ЯВИЩЕНКО
Трамвай сошел с рельсов на улице Краснореченской в Хабаровске

Трамвай сошел с рельсов на улице Краснореченской в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

12 сентября в Хабаровске произошла авария. Хотя местные жители уже и привыкли к разным ДТП в городе, но вот трамваи сходят с рельсов здесь не каждый день. Рогач «свернул с маршрута», когда ехал по Краснореченской, недалеко от авторынка на Стройке.

Трамвай съехал прямо, не завалившись на бок. Пассажиры сильно испугались. По словам очевидцев, пострадавших не было. На месте аварии быстро собрались любопытные хабаровчане и начали снимать происходящее на видео. Пока все оправлялись от случившегося, стоящий вагон собрал за собой целую пробку.

Трамвай 2014 года выпуска обслуживается МУП «Трамвайно-троллейбусное управление». Причины случившегося пока не называют.

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