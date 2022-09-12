Опытные игроки «СКА-Нефтяника» заняли первое место на турнире ветеранов в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Ветераны «СКА-Нефтяника» заняли первое место на турнире среди ветеранов, посвященном Дню освобождения Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков в период Второй мировой войны. На состязаниях, прошедших в Южно-Сахалинске, собрались восемь команд.

В составе хабаровской команды играли участники СКА 80-х и 90-х годов прошлого века, такие как вратарь Владимир Шестаков, защитники Константин Еременко и Александр Прасолов, полузащитники Вячеслав Саломатов, Руслан Шувалов и Игорь Осипов.

- Вместе с ними честь хабаровского хоккея отстаивали представители более молодого поколения армейцев - Евгений Стеблецов, Вячеслав Братченко, Сергей Бурмистров и Василий Колдин, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Хабаровчане победили во всех прошедших шести матчах. Во время первой игры краевые хоккеисты делили лед с командой «Невельск», одержав над ними победу в виде счета 9:0 в пользу «СКА-Нефтяника». Заключительные игры с «Маккаби» из Биробиджана также принесли хоккеистам края счет 4:0 и победу.

Хабаровские хоккеисты получили и индивидуальные призы. Так, Вячеслава Саломатова признали лучшим игроком, Вячеслава Братченко - лучшим бомбардиром. Также отметили заслуги вратаря Владимира Шестакова.

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