Детям-инвалидам Хабаровского края оплатили путевки в загородный лагерь из краевого бюджета Фото: Правительство Хабаровского края

С 28 августа по 10 сентября дети-инвалиды прошли реабилитацию в загородном лагере на берегу Японского моря. Путевки детям полностью оплатили из бюджета края, общая сумма расходов составила 10,3 миллиона рублей.

Профильную смену «Ласковое море» организуют уже 14 лет. В этом году она прошла в детском лагере «Радуга» в Приморье. За 12 дней дети отдохнули, поправили здоровье и завели новых друзей. Родители получили возможность обменяться опытом воспитания детей с инвалидностью и получить консультации психолога и юриста.

- Очередность зависит от даты и времени подачи заявлений родителями по месту жительства. Необходимые документы при подаче заявки: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справка об инвалидности ребенка, заключение врачебной комиссии медицинской организации о нуждаемости ребенка в постоянном постороннем уходе, - рассказали в министерстве социальной защиты Хабаровского края.

Дети могут получить путевку в лагерь без учета семейного дохода. Министерство образования и науки Хабаровского края организует профильную смену «Крылья» для детей с особенностями здоровья еще с 2014 года. В рамках смены с детьми работают дефектологи, логопеды и психологи. Дети принимают участие в мероприятиях по развитию и коррекции эмоционально-волевой сферы.

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