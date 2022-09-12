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Общество12 сентября 2022 8:21

Власти Хабаровска объяснили причины рубки деревьев в парке Динамо

В парке провели санитарную обрезку деревьев
Диана КАЦКО
Власти Хабаровска объяснили причины рубки деревьев в парке Динамо

Власти Хабаровска объяснили причины рубки деревьев в парке Динамо

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Хабаровска уже пару дней наблюдают, как в городском парке Динамо вырубают деревья. Многих горожан возмутила вырубка деревьев в зоне отдыха, поэтому мэрия Хабаровска прокомментировала действия рабочих.

- Проводится плановая санитарная обрезка деревьев, из-за прошедшего тайфуна работы, намеченные на конец сентября, были перенесены на начало осени. Работы проводятся, чтобы нависающие ветви не несли угрозу жизни и здоровью горожан, отдыхающих в парке, - рассказала Ирина Дубянская, начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Хабаровска.

Строительство новых объектов на территории парка не планируется.

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