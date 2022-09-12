Молодые исследователи Хабаровского края сразятся за гранты на реализацию своих идей Фото: Правительство Хабаровского края

Молодые исследователи Хабаровского края примут участие в программе «УМНИК». Уже стартовал конкурсный отбор. Победители программы получат гранты в размере 500 тысяч рублей - эти средства они смогут потратить на научно-исследовательские работы и развитие своих проектов до коммерческого уровня.

Принять участие могут студенты, аспиранты, молодые ученые и инноваторы, которые являются гражданами РФ и ни разу не побеждали в программе. Для участия нужно пройти регистрацию и описать свою идею в анкете до 31 октября. Идеи отбирают по шести направлениям - «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика».

Идеи будут оценивать по их научно-техническому уровню, возможности коммерциализации идеи и квалификации участника. Эксперты Фонда содействия инновациям определят финалистов.

- Для меня конкурс «УМНИК» стал возможностью построить карьеру в научной сфере. Благодаря грантовой поддержке конкурса удалось купить лицензию для разработки программного обеспечения и симуляции работы комплекса, приобрести редкое и дорогостоящее оборудование для проекта, пройти стажировку в ДВФУ и СПБГУПС и наладить взаимодействие с будущими заказчиками, - рассказал Максим Сидорович, победитель конкурса «УМНИК».

Защита проектов пройдет в декабре, участники проведут презентацию своих проектов перед предпринимателями края. Имена победителей станут известны в начале следующего года.

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