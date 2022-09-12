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Общество12 сентября 2022 8:43

Молодые исследователи Хабаровского края сразятся за гранты на реализацию своих идей

Победители программы «УМНИК» получат 500 тысяч рублей
Диана КАЦКО
Молодые исследователи Хабаровского края сразятся за гранты на реализацию своих идей Фото: Правительство Хабаровского края

Молодые исследователи Хабаровского края сразятся за гранты на реализацию своих идей Фото: Правительство Хабаровского края

Молодые исследователи Хабаровского края примут участие в программе «УМНИК». Уже стартовал конкурсный отбор. Победители программы получат гранты в размере 500 тысяч рублей - эти средства они смогут потратить на научно-исследовательские работы и развитие своих проектов до коммерческого уровня.

Принять участие могут студенты, аспиранты, молодые ученые и инноваторы, которые являются гражданами РФ и ни разу не побеждали в программе. Для участия нужно пройти регистрацию и описать свою идею в анкете до 31 октября. Идеи отбирают по шести направлениям - «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика».

Идеи будут оценивать по их научно-техническому уровню, возможности коммерциализации идеи и квалификации участника. Эксперты Фонда содействия инновациям определят финалистов.

- Для меня конкурс «УМНИК» стал возможностью построить карьеру в научной сфере. Благодаря грантовой поддержке конкурса удалось купить лицензию для разработки программного обеспечения и симуляции работы комплекса, приобрести редкое и дорогостоящее оборудование для проекта, пройти стажировку в ДВФУ и СПБГУПС и наладить взаимодействие с будущими заказчиками, - рассказал Максим Сидорович, победитель конкурса «УМНИК».

Защита проектов пройдет в декабре, участники проведут презентацию своих проектов перед предпринимателями края. Имена победителей станут известны в начале следующего года.

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