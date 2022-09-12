Расселение аварийного жилья в Хабаровске находится на личном контроле Михаила Дегтярева

На проспекте 60-летия Октября в Хабаровске начали работы по сносу аварийного дома Фото: Антон ШЕВЧЕНКО

12 сентября стартовали работы по сносу третьего барака, расположенного на проспекте 60-летия Октября, 185. Многоквартирный дом построили еще в 50-х годах прошлого века, а аварийным его признали только в 2016 году. Бывшие жильцы получили обустроенные квартиры в разных районах Хабаровска.

- На проспекте 60-летия Октября 66 аварийных домов, пять из них расселяются в рамках действующей в крае адресной программы. В настоящее время собственники четырех домов уже успешно переселены, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Еще 61 дом на проспекте 60-летия Октября признан аварийным. Их включат в следующую программу по расселению. В прошлом году в Хабаровском крае частично решили проблему расселения аварийного жилья за пределами действующей программы.

Из дома, который снесли сегодня, переселили 23 жильца. Общий объем финансирования для расселения составил более 25 миллионов рублей.

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