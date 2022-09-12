У жителя коммунальной квартиры украли телевизор в Хабаровске
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В полицию Хабаровска обратился житель Индустриального района, арендующий комнату в коммунальной квартире на Архангельской. Мужчина забыл запереть входную дверь, когда уходил на работу. Вечером он обнаружил пропажу телевизора стоимостью 36 тысяч рублей.
Сотрудники полиции задержали 24-летнего подозреваемого. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за подделку документов. Мужчина пришел в гости в соседнюю с потерпевшим комнату и увидев, что дверь не заперта, вынес технику из комнаты, после чего сдал ее в комиссионку за три тысячи рублей. Полицейские изъяли телевизор и вернули его владельцу.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
С обвиняемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru