У жителя коммунальной квартиры украли телевизор в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию Хабаровска обратился житель Индустриального района, арендующий комнату в коммунальной квартире на Архангельской. Мужчина забыл запереть входную дверь, когда уходил на работу. Вечером он обнаружил пропажу телевизора стоимостью 36 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали 24-летнего подозреваемого. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за подделку документов. Мужчина пришел в гости в соседнюю с потерпевшим комнату и увидев, что дверь не заперта, вынес технику из комнаты, после чего сдал ее в комиссионку за три тысячи рублей. Полицейские изъяли телевизор и вернули его владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

С обвиняемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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