Житель Хабаровского края вырастил в своем саду более 60 кустов конопли Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Сотрудники полиции Николаевского района обнаружили на приусадебном участке безработного жителя Николаевска-на-Амуре 66 кустов конопли. Полицейские изъяли запрещенное растение, которое садовод пытался замаскировать, посадив его вместе с другими культурами. Мужчина рассказал, что выращивал коноплю для себя.

Отделом дознания ОМВД России по Николаевскому району возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание по статье - до двух лет лишения свободы. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

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