Третий барак на проспекте 60-летия Октября снесли в Хабаровске Фото: Антон Шевченко

Барак, расположенный на проспекте 60-летия Октября, 185, был построен в 50-х годах прошлого века. Его признали аварийным в 2016 году и включили в список домов, подлежащих сносу. 23 жильца расселили в новые благоустроенные квартиры. Общий объем финансирования составил больше 25 миллионов рублей.

- На проспекте еще 66 аварийных домов. Пять из них расселяют в рамках действующей в крае адресной программы. Собственники четырех домов уже успешно переселены, - сказал Михаил Дегтярев.

Оставшийся 61 дом после 1 января 2017 года внесен в реестр непригодных для проживания. Их включат в следующую программу расселения.

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