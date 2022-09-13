Сотрудники Росгвардии спасли магазин от пожара в Комсомольске Фото: УФСВНГ РФ по Хабаровскому краю

12 сентября около 4:00 сработала пожарная сигнализация в магазине «Прибрежный» на Дзержинского в Комсомольске. На вызов приехал наряд вневедомственной охраны. Попутно росгвардейцы вызвали сотрудников МЧС и руководство магазина.

- В ходе наружного осмотра был замечен дым, идущий из помещения. Пришлось быстро реагировать и вскрывать магазин. Огонь был быстро локализован. Предположительная причина пожара - замыкание электропроводки, - рассказали в УФСВНГ РФ по Хабаровскому краю.

Благодаря быстрой реакции росгвардейцев удалось предотвратить распространение огня и уничтожение имущества.

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