Движение по трассе Палатка – Кулу – Нексикан будет ограничено с 16 по 18 сентября Фото: УГИБДД по Магаданской области

С 14:00 16 сентября до 20:00 18 сентября будет ограничен проезд транспорта на 179 километре трассы Палатка - Кулу - Нексикан. Дорогу перекроют в связи с проведением капремонта моста через реку Детрин.

- Магаданская Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательнее, соблюдать требования временных дорожных знаков, а также сигналов регулировщика, - рассказали в УГИБДД УМВД России по Магаданской области.

Для автомобилей организуют объездные пути, информация о которых будет размещена на дорожных знаках. После ремонта моста проезд опять откроют. Жителей области просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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