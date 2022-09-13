Заболеваемость коронавирусом в Хабаровске превысила уровень прошлого года почти в два раза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В краевом управлении Роспотребнадзора озвучили статистику заболеваемости коронавирусом в Хабаровске. С 5 по 11 сентября в городе заболели 1930 жителей. Это на 15,4% больше, чем за предыдущую неделю. Из всех случаев 263 приходится на детей.

- Наименьшая заболеваемость наблюдалась в июле - 293 человека за весь месяц. С августа отмечается еженедельный прирост пациентов, - сказала Татьяна Захарова, представитель администрации Хабаровска.

Всего в 2022 году заболели 51,6 тысячи жителей краевой столицы. За тот же период прошлого года было зарегистрировано 27,8 тысячи случаев коронавируса, что в 1,8 раза меньше текущих показателей.

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