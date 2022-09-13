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Происшествия13 сентября 2022 1:08

Военнослужащий и полицейский столкнулись в аварии на трассе Хабаровск - Комсомольск

Военный едва не погиб в ДТП
Александра ЯВИЩЕНКО
Водитель "Лексуса" получил тяжелые травмы Фото: @dvhab_novosti

Водитель "Лексуса" получил тяжелые травмы Фото: @dvhab_novosti

Фото: Социальные сети

Авария случилась недалеко от села Черная Речка на трассе Хабаровск - Комсомольск. Столкновение двух легковушек чуть не закончилось смертью военнослужащего, который находился за рулем «Форда Фокус». 31-летний водитель ехал из Хабаровска в гарнизон. В то же время 23-летний сотрудник МВД на «Лексусе» ехал из Комсомольска в сторону краевой столицы на учебу в рамках программы повышения квалификации.

В какой-то момент одна из машин слегка выехала за разделительную полосу на встречку. На полупустой дороге две иномарки все же столкнулись. Но это был не лобовой удар. Машины зацепили друг друга боками вскользь, но этого хватило, чтобы они потеряли управление. Обе легковушки так сильно были помяты, что восстановить их уже невозможно.

"Форд" меньше пострадал в аварии Фото: @dvhab_novosti

"Форд" меньше пострадал в аварии Фото: @dvhab_novosti

Фото: Социальные сети

Тяжелые травмы получил военнослужащий на «Форде». У него подозрение на перелом бедра. Сотрудник МВД повредил стопу и ухо. Сотрудники ДПС устанавливают детали аварии. Водители обвиняют друг друга в случившемся. Они оба утверждают, что не выезжали на встречную полосу.

Тяжелая авария произошла на трассе Хабаровск – Комсомольск Фото: @dvhab_novosti

Тяжелая авария произошла на трассе Хабаровск – Комсомольск Фото: @dvhab_novosti

Фото: из социальной сети

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