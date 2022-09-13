Михаил Дегтярев встретился с президентом Федерации хоккея с мячом в России Борисом Скрынником

Финал Кубка России по хоккею с мячом пройдет на арене «Ерофей» в Хабаровском крае Фото: Антон ШЕВЧЕНКО

Михаил Дегтярев провел встречу с президентом Международной федерации хоккея с мячом Борисом Скрынником. Они обсудили развитие хоккея в крае и проведение финала Кубка России по хоккею с мячом на арене «Ерофей». Игры начнутся 14 сентября.

- Хабаровск считается спортивной столицей на востоке России. Среди популярных видов спорта - хоккей с мячом, который является базовым для края. Наша школа входит в число сильнейших в стране: в 2020 году получила статус школы олимпийского резерва, - сказал Михаил Дегтярев.

Михаил Дегтярев пригласил гостей на финальные игры. Борис Скрынников отметил, что Хабаровск является одним из важных центров развития данного вида спорта. Он планирует открыть официальное представительство хоккея в Хабаровске.

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