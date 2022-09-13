В Хабаровском крае вывели новый сорт сои Фото: Алексей БУЛАТОВ

Открытием этого сезона стал сорт сои «хабаровский юбиляр», выведенный местными селекционерами. Он прижился на поле, которое не обрабатывалось около 15 лет. Его дважды перепахали перед высадкой. Сорт оказался урожайным.

В 2022 году семенной завод Хабаровского края предлагает фермерам четыре вида культуры: сою, ячмень, овес и гречиху. В общей сложности - 14 сортов, подходящих для выращивания на Дальнем Востоке.

- Сорта подходят не только для дальневосточных хозяйств. Есть и скороспелые для северных районов, и семена долгого созревания для южан из Приморья, - сказал Денис Цесаренко, гендиректор семеноводческой компании «Спорос».

На покупку элитных семян и переработку зерновых краевой минсельхоз выделяет фермерам гранты. Ежегодно посевные площади в регионе увеличиваются. В 2022 году было засеяно девять тысяч гектаров земли, с которых собрали 18 тысяч тонн зерна.

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