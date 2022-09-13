Жителя Хабаровского края поймали с полутора килограммами конопли

Жителя Хабаровского края поймали с 1,5 килограммами конопли Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

На автодороге Хабаровск - Владивосток остановили иномарку, пассажир которой имел при себе 1,5 килограмма марихуаны. Запрещенное растение пассажир спрятал в багажнике. 46-летний житель Вяземского рассказал, что нашел кусты конопли в лесу, и собрав их, попросил своего приятеля подвезти его до города. Задержанный собирался оставить коноплю для себя.

- Следственным органом отдела МВД России по Вяземскому району возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание по данной статье - до десяти лет лишения свободы. С мужчины взяли обязательство о явке в суд.

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