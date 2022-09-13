Хабаровчане остались без света из-за грозы, прошедшей в ночь с 12 на 13 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этой ночью в Хабаровске бушевала гроза. Около трех часов подряд в городе стол дождь стеной, ревел ветер, а с неба доносились громкие раскаты грома. Из-за удара молнии перестала работать подстанция, снабжающая электричеством дома в районе ДОСов. К 11:00 без света остаются дома №68 и №60.

Также электричество пропало в трех домах в районе Погранинститута ФСБ и нескольких зданиях в других районах города. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения, но точные сроки окончания работ пока не называются.

На Выборгской в частном секторе проходят плановые ремонтно-восстановительные работы. Поэтому здесь в нескольких домах также нет света, но его включат, когда рабочие выполнят задания.

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