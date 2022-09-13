У памятника природы «Тисовая роща» в Хабаровском крае появилась охранная зона Фото: Правительство Хабаровского края

Вокруг памятника природы краевого значения «Тисовая зона» установили охранную зону. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал соответствующее постановление. Охранная зона поможет снизить антропогенное воздействие на тис остроконечный, который является редким и малочисленным. Это хвойное дерево внесено в Красные книги РФ и Хабаровского края, а также в Красный лист Международного союза охраны природы и в Международную конвенцию о торговле видами дикой фауны и флоры под угрозой исчезновения.

- Хабаровский край проводит работу по упорядочению зон с особыми условиями использования территории. В список входят и охранные зоны вокруг памятников природы и природных парков. В соответствии с требованием федерального законодательства такая работа сейчас проводится во всех российских регионах, - рассказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов края.

В южных районах края в 2021 году создали 12 охранных зон для памятников природы краевого значения. В 2022 году работу в этом направлении продолжать с памятниками природы и природными парками, которые расположены в центральных и южных районах Хабаровского края.

На таких территориях запрещены строительные работы, замусоривание, разведение костров и хранение химикатов, а также работы, вызывающие эрозии, оползни и влияющие на изменение гидрогеологического режима.

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