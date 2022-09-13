Расселение аварийного жилья в Хабаровске продлится до 31 декабря 2023 года Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске снесли уже третий барак на проспекте 60-летия Октября, 185. Этот дом был построен в 50-х годах прошлого века, а в 2016 году признан аварийным.

- Важно переселить людей из аварийного жилья. Восемь семей из этого дома получили благоустроенные квартиры. На это были направлены средства из Фонда содействия реформированию ЖКХ России, краевого и городского бюджетов, - сказал Сергей Кравчук.

Мэрия Хабаровска продолжает закупать квартиры для расселения ветхого жилья. Уже больше тысячи человек удалось расселить на новых квадратах.

- Задача - закончить реализацию программы расселения аварийного фонда до 31 декабря 2023 года, - сказала Светлана Пискун, представитель администрации Хабаровска.

В министерстве ЖКХ рассказали, что всего в Хабаровском крае 16 тысяч человек проживают в аварийных домах. Изначальная программа расселения была рассчитана до 2025 года, но по решению губернатора Михаила Дегтярева ее сократили до конца 2023 года. Финансирование программы составило 4,5 миллиарда рублей.

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