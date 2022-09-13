«Амур» сыграет с «Куньлунем» в рамках КХЛ в Хабаровске 13 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

На хабаровской «Платинум арене» сегодня состоится матч, в котором за победу поборются наша команда «Амур» и пекинский «Кунлунь». Отметим, что «тигры» в этом сезоне выступают с переменным успехом, но многие ожидают от них победы сегодня.

Китайская команда занимает 10 место в турнирной таблице. На их счету пока только одна победа. «Куньлунь» уже встречался в текущем сезоне с нашей командой. «Тигры» победили со счетом 2:0. Вторую громкую победу «Амур» одержал в недавнем матче с «Металлургом» со счетом 5:4. Наша команда сейчас на седьмом месте. Они заработали четыре очка в четырех играх.

Игра начнется в 19:00. Для болельщиков устроят яркое шоу перед началом матча.

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